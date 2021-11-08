Ataşehir'de servis araçları denetlendi

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - Ramazan EĞRİ/ İstanbul Dha İstanbul'da okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde, şoförler ve öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirilip araçlar kontrol edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir, Bakırköy ve Sarıyer'de okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Ataşehir'de yapılan denetimlerde koronavirüs önlemleri hatırlatılarak şoförlerin evrakları kontrol edilirken sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Öğrenci ve servis elemanları bilgilendirildi.