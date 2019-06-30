Ataşehir'de sertifika töreni

Ataşehir Belediyesi'nin, Ataevleri'nde meslek edindirme ve hobi kurslarına katılan 750 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hobi ve meslek edindirmeye yönelik ahşap, el sanatları, biçki-dikiş, takı tasarım ve tığ örgü, makine nakışı, iğne oyası, deri işlemeciliği, aşçılık, kuaförlük, bilgisayar, İngilizce, okuma-yazma ve bağlama eğitimleri tamamlandı.

2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Ataevleri'nde düzenlenen kursları başarıyla bitiren 750 kişi, sertifikalarına kavuştu.

Özellikle kadınlara ekonomik anlamda güçlenebileceği meslekler kazandıran ve sosyal çevrelerinin gelişmesine de katkı sağlayan bu kurslara katılan kadın sayısı ilk günden bugüne 13 bin 182 kişiye ulaştı.

Sertifika töreninde konuşan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, şunları kaydetti:

"Ataşehir Belediyesi olarak kadınlara büyük önem veriyoruz. Meslek edindirme ve hobi kurslarımız bu amaca bir örnektir. Bu çalışmalarımız, siz değerli kadınların toplumda hak ettikleri yeri alabilmesi için yapılmıştır. Hem ailenize hem de ülkemize faydalı birer birey olarak, ekonomiye katkı sağlamanız için eğitimlerimiz sürecek. Kurslarımız sizlerden gelen talep ve istekler doğrultusunda güncellenerek devam edecek".

Kaynak: AA