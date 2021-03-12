ATAŞEHİR'DE SATIRLI SALDIRGAN YİNE AYNI OTELİ BASTI
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ATAŞEHİR'DE SATIRLI SALDIRGAN YİNE AYNI OTELİ BASTI

12.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:19
ATAŞEHİR'DE SATIRLI SALDIRGAN YİNE AYNI OTELİ BASTI

Ataşehir'de bir kişi, otel sahibine kiraya verdiği binasına girerek etrafa satırla saldırmış, şüpheli alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Ataşehir'de bir kişi, otel sahibine kiraya verdiği binasına girerek etrafa satırla saldırmış, şüpheli alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. İddiaya göre aynı kişi dün akşam otele tekrar geldi ve bu kez otel yöneticilerine hakaret etti. O görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan bir otelde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre Suat Ç., otel sahibinin kirayı, binanın diğer hissedarlarıyla paylaştırılmasını istememiş, taraflar arasında tartışma çıkmıştı. Kiranın bir tek kendisine verilmesini isteyen Suat Ç., içeri girerek satırla etrafa zarar vermeye başlamış; lobideki masaya, merdiven korkuluklarına ve aynaya satırla vuran Suat Ç., daha sonra otelden ayrılmıştı.

Suat Ç. polis tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasının ardından dün akşam saatlerinde tekrar otele geldi. Otelin önüne gelen Suat Ç., içeri girerek otel yöneticilerine hakaret etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Suat Ç.?nin otele gelerek kapının önünde bekleyen bir çalışanı ittiği ve kapıyı açmaya çalıştığı, kapının açılması üzerine içeri giren mal sahibinin lobide bulunan kadın çalışan ile masaya vurarak yüksek sesle konuşup otel yöneticilerine hakaret ettiği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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