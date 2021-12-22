ATAŞEHİR'DE SAHTE ALKOL DENETİMİ YAPILDI - Haberler
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ATAŞEHİR'DE SAHTE ALKOL DENETİMİ YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'de sahte içki üretimi ve buna bağlı alkol zehirlenmesi olaylarının önüne geçebilmek adına denetimler sıklaştırıldı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - Türkiye'de sahte içki üretimi ve buna bağlı alkol zehirlenmesi olaylarının önüne geçebilmek adına denetimler sıklaştırıldı. Ataşehir'de alkol satışı yapılan tekel bayii ve gece kulüpleri tek tek denetlendi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde artan alkol zehirlenmelerinin ardından denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelinde alkol satışı yapılan tekel bayii ve gece kulüplerine giren polis ekipleri iş yerlerinin belgelerini kontrol etti. İşletmeler aranarak satılan alkoller denetlendi. Ayrıca işyerlerindeki müşterilerin de kimlik kontrolleri yapıldı.

ATAŞEHİR'DE SAHTE ALKOL DENETİMİ YAPILDI

ATAŞEHİR'DE SAHTE ALKOL DENETİMİ YAPILDI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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