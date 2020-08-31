ATAŞEHİR'DE RESTORANA GİREN OTOMOBİL DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ
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ATAŞEHİR'DE RESTORANA GİREN OTOMOBİL DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Ataşehir'de aşırı süratli olduğu öne sürülen bir otomobil önce çöp konteynerine çarptı ardından cadde üzerindeki restorana daldı.

31.08.2020 01:23 | Son Güncelleme: 31.08.2020 01:32

Ataşehir'de aşırı süratli olduğu öne sürülen bir otomobil önce çöp konteynerine çarptı ardından cadde üzerindeki restorana daldı. Hızını alamayan araç dükkandan çıkıp bir başka dükkanın duvarına çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Örnek Mahallesi 3004. Cadde'de saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Mert Yiğit(23), önce cadde üzerinde bulunan bir çöp konteynerine çarptı. Ardından cadde üzerinde bulunan bir restoranın içerisine daldı. Hızını alamayarak restoranın içerisinden çıkan araç bir başka dükkanın duvarına çarparak durabildi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. Durumu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye temizlik görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ve temizlik görevlileri yangın riskine karşı kazanın olduğu bölgeye kum serpti. Olay çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

'BURADA 5 DAKİKA ÖNCE 25 TANE İNŞAAT PERSONELİ YEMEK YİYORDU"

Mekanın işletmecisi Mustafa Yılmaz, 'Kazaya sebebiyet veren araç karşı istikametten geliyor. Bize ilk başta ikinci bir aracın kendisini sıkıştırdığı söylendi. İkinci bir aracın olmadığı güvenlik kamerasında görüldü. Kontrolü kaybediyor önce çöp kutusuna sonra duvara vuruyor. Dükkanın içerisine girip yan taraftaki börekçinin duvarına vuruyor. Burada 5 dakika önce 25 tane inşaat personeli yemek yiyordu. Yaklaşık 30 saniye içerisinde ben ve eşim kurtulduk. Birkaç dakika içerisinde de inşaat personeli kurtuldu. Kimsenin olmaması büyük şans. Trafik polisleri sürücünün alkol testlerini yaptı, alkol çıkmadığını söylediler. Alkollü olmadan bu kazayı yapmasının tek nedeni aşırı hız. Tek duamız ne bize ne de başka kimsenin canına hiçbir şey olmaması. Dükkanımızın içerisinde en az 50 bin TL'nin üzerinde maddi hasar var" diye konuştu.

ATAŞEHİR'DE RESTORANA GİREN OTOMOBİL DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kaynak: DHA

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