Ataşehir'de Plazada Yangın (3)

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ATAŞEHİR'de bir plazanın dış cephesi alev alev yandı.

Ataşehir Küçükbakkalköy Işıklar Caddesi'nde bulunan 9 katlı plazada saat 10.45 sıralarında yangın çıktı.

Binanın dış cephesi alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmasının devam ettiği plazada yangının çıkış nedeni araştırılıyor.