Ataşehir'de pitbull paniği

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de sokakta başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeğin diğer sokak hayvanlarına saldırması çevrede paniğe yol açtı. Çevredekiler tarafından market önünde sıkıştırılan pitbull, belediye ekiplerince barınağa götürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde, Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Okul yakınlarındaki sokakta başıboş gezen pitbull cinsi köpek, önüne çıkan kedi ve köpeklere saldırdı. Yoldan geçen bazı yayaların köpeğe aldırmadıkları görülürken, bazıları ise paniğe kapıldı. Bir süre sokakta gezen pitbull, market önündeki iki binanın demir parmaklıları arasına girdi. Çevredekiler sebze sandıklarıyla arayı kapatarak, köpeği hapsetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve Ataşehir Belediyesi veteriner ekipleri, sevk edildi. Ekipler, sıkıştırılan köpeği aparatla yakalayıp, araca koyarak, Ataşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.