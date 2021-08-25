Ataşehir'de pes dedirten hırsızlık : Rögar kapağını böyle çaldılar
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Ataşehir'de pes dedirten hırsızlık : Rögar kapağını böyle çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de pes dedirten hırsızlık : Rögar kapağını böyle çaldılar Ataşehir'de kağıt toplayıcısı 2 şüpheli, rögar kapağını çalarak götürdü.

Ataşehir'de pes dedirten hırsızlık : Rögar kapağını böyle çaldılar

İSTANBUL - Ataşehir'de kağıt toplayıcısı 2 şüpheli, rögar kapağını çalarak götürdü. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gece saat 04.05 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde iki kağıt toplayıcısı gözüne kestirdikleri yaklaşık 40 kiloluk demir rögar kapağını çaldı. Çaldığı rögar kapağını hurda niyetine satacağı düşünülen kağıt toplayıcısının bu davranışı, olası bir ölümlü olaya da davetiye çıkardı. Yaşanan o anlar bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntüleri izleyenler bu kadarına da pes dedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ataşehir'de pes dedirten hırsızlık : Rögar kapağını böyle çaldılar
Ataşehir'de pes dedirten hırsızlık : Rögar kapağını böyle çaldılar
Ataşehir'de pes dedirten hırsızlık : Rögar kapağını böyle çaldılar
Ataşehir'de pes dedirten hırsızlık : Rögar kapağını böyle çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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