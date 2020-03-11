Ataşehir'de pazar yeri protestosu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ataşehir'de pazar yeri protestosu - Haber
Ataşehir, Güncel

Ataşehir'de pazar yeri protestosu

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'ndeki semt pazarının Örnek Mahallesi'ne taşınması, mahalle sakinleri ve pazarcı esnafı tarafından protesto edildi.

11.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:00
Ataşehir'de pazar yeri protestosu

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'ndeki semt pazarının Örnek Mahallesi'ne taşınması, mahalle sakinleri ve pazarcı esnafı tarafından protesto edildi.

Esatpaşa Mahallesi'ndeki semt pazarının kurulduğu Hacı Bekir Caddesi üzerinde toplanan mahalleli ve pazarcı esnafı, " Pazarımızı geri istiyoruz", "Başkan buraya" yazılı dövizler açtı.

Mahalle sakinleri yaptığı açıklamada, "Bizler buradayız ama hiçbir yetkili karşımıza gelip bu konuda açıklama yapmıyor. Bu pazar bizim 50 yıllık pazarımız. Can güvenliğimiz ve daha uygun gördükleri için Örnek Mahallesi'ne taşımışlar. Bizler ve esnaf mağdur durumda. Bizler mahalle sakinleri olarak yeni pazar yerine gidemiyoruz. Mağduruz. Pazarımızı geri istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri pazar yerinin geri verilmesi için imza kampanyası başlatırken, esnaf da araçlarındaki sebzeleri yola döktü.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Haber
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Haber
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Arsenal, koronavirüse yakalanan Marinakis'le el sıkışan 4 isim olduğu için Manchester City maçının iptal edildiğini açıkladı
Arsenal, koronavirüse yakalanan Marinakis'le el sıkışan 4 isim olduğu için Manchester City maçının iptal edildiğini açıkladı
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Futbol hayatını İtalya'da sürdüren Koray Günter: İnsanlar korkunç şekilde davranıyor
Futbol hayatını İtalya'da sürdüren Koray Günter: İnsanlar korkunç şekilde davranıyor
Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim
Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Levent Can Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Podolski Emre Kılınç Ersun Yanal Ünal Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Ataşehir'de pazar yeri protestosu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:11:38. #1.14#