Ataşehir'de patlamanın olduğu fırındaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de sabah saatlerinde bir fırında patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 2 dükkanda maddi hasar oluştu. Patlamanın olduğu fırında meydana gelen hasar günün ağarmasıyla ortaya çıktı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Sakarya caddesi üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı gerçekleşen patlamada 2 dükkan maddi hasar alırken 1 kişi de hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşın ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralanan vatandaşın durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, patlamanın olduğu fırında meydana gelen hasar, günün aydınlanmasıyla gözler önüne serildi. - İSTANBUL