ATAŞEHİR'DE PARKTA OĞLUNU ÖLDÜREN BABA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ ATAŞEHİR'de parkta tartıştığı oğlunu silahla ateş ederek öldüren baba, adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ ATAŞEHİR'de parkta tartıştığı oğlunu silahla ateş ederek öldüren baba, adliyeye sevk edildi.

Ataşehir Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre baba S.K (69) ile oğlu U.K (40) parkta oturduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Ardından baba S.K, yanında bulunan tabancayla oğluna ateş etti. Oğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, baba S.K ise durumu polis ekiplerine haber verdi ve bankta oturarak polislerin gelmesini bekledi. S.K., polis tarafından Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Cinayet zanlısı baba ifadesinde oğlu ile sabah birlikte evden çıktıklarını, olayın yaşandığı parka geldiklerini, bir süre oturduktan sonra şiddetli olarak tartışmaya başladıklarını ardından belindeki silahı çıkartıp oğluna 3-4 el ateş ettiğini ve durumu polise bildirdiğini söyledi. S.K., ifadesinin alınmasının ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Kaynak: DHA