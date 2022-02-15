ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - - Ataşehir'de park halindeki araca çarpıp arkasına bakmadan kaçtı

Ataşehir'de park halindeki araca çarpan sürücünün kaçışı kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de sokak içerisinde aşırı hız yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı. Kaza sonrası aracından dahi inmeyen sürücü hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 22.30 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü sokak içerisinde hızla ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Kaza sonrası otomobilinden inmeyen sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. Sokaktan gelen ses üzerine olayı gören araç sahibi ise konuyla ilgili şikayetçi oldu. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan yaşanan kaza anı ve sürücünün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Sürücü, aracından bile inmeden hızla uzaklaşıyor"

Öte yandan kazaya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Oğuzhan Söyler, " Biz dükkanı kapatıp gitmiştik. Komşularımız kaza olduğunu söyleyerek dükkanımıza ait güvenlik kamerasına bakmak istediler. Kayıtlara baktığımızda aracın hızlı olduğu zaten belli oluyor. Sürücü burada nizami duran park halindeki araca çarpıyor. Şiddetli bir çarpma olmuş olacak ki arkada duran başka bir diğer araçta hasar alıyor. Araç sahipleri kaza yaparak kaçan otomobilin plakasını aldılar. Polis ekiplerine bildirdiler. Burada bizim de aracımız olabilirdi. İnsan kaza yapabilir ama kaza yapmış olsa dahi en azından inip bir bakabilirdi. Sürücü aracından bile inmeden hızla uzaklaşıyor. Yazık sonuç olarak bu araçlar emek verilerek alınıyor" diye konuştu.