Ataşehir'de oyuncak ayı içine gizlenmiş tabanca bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ataşehir'de oyuncak ayı içine gizlenmiş tabanca bulundu

20.01.2021 20:38 | Son Güncelleme: 20.01.2021 20:47
Ataşehir'de oyuncak ayı içine gizlenmiş tabanca bulundu

ATAŞEHİR'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde oyuncak ayı içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu.

ATAŞEHİR'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde oyuncak ayı içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu. 

Olay, dün 15.30 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Halk Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda ön koltukta bulunan oyuncak ayı içinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan F.K isimli şüpheli gözaltına alınırken şüpheliye silah taşıma suçundan işlem yapıldı. 

 


- İstanbul
Ataşehir'de oyuncak ayı içine gizlenmiş tabanca bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Vladimir Putin
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Survivor Joe Biden Beyaz Saray Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ataşehir'de oyuncak ayı içine gizlenmiş tabanca bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 20:47:52. #1.14#
title