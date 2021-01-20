Ataşehir'de oyuncak ayı içine gizlenmiş tabanca bulundu
20.01.2021 20:38 | Son Güncelleme: 20.01.2021 20:47
ATAŞEHİR'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde oyuncak ayı içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu.
ATAŞEHİR'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde oyuncak ayı içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu.
- İstanbul
Olay, dün 15.30 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Halk Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda ön koltukta bulunan oyuncak ayı içinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan F.K isimli şüpheli gözaltına alınırken şüpheliye silah taşıma suçundan işlem yapıldı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı