Ataşehir'de oyun konsolu çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı
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Ataşehir'de oyun konsolu çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de bir iş yerine girerek 3 adet oyun konsolu çalan 3 şahıs polisin takibiyle yakalandı.

Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek
Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek

Ataşehir'de bir iş yerine girerek 3 adet oyun konsolu çalan 3 şahıs polisin takibiyle yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir'de Mevlana Mahallesinde bulunan bir iş yerinden 3 adet oyun konsolu çalınması sonucu polis ekipleri çalışma başlattı. İş yerinde yapılan kamera çalışmalarında, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen B.G., M.G. ve S,Ş isimli 3 şüpheli şahıs hırsızlık olayından sonra kaçtıkları spor otomobil ile birlikte 12.04.2021 günü Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde yakalandı. Şahısların yapılan sorgulamasında S.Ş. ve M.G.'nin "Hırsızlık" suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu anlaşıldı. Adli makamlara sevk edilen B.G., M.G. ve S,Ş isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Ataşehir'de oyun konsolu çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı
Ataşehir'de oyun konsolu çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı
Ataşehir'de oyun konsolu çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı
Ataşehir'de oyun konsolu çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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