Ataşehir'de otomobilin üzerine ağaç devrildi
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Ataşehir'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

Ataşehir'de otomobilin üzerine ağaç devrildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Ataşehir'de üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.

Ataşehir'de üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.

Küçükbakkalköy Mahallesi Kuzu Sokak'ta bulunan ve kökü çürüyen dut ağacı, 34 ZK 7904 plakalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, testere ile böldüğü ağacı aracın üzerinden kaldırdı.

Olay nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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