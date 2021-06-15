Ataşehir'de otomobilin üzerine ağaç devrildi
Ataşehir'de üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.
Ataşehir'de üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.
Küçükbakkalköy Mahallesi Kuzu Sokak'ta bulunan ve kökü çürüyen dut ağacı, 34 ZK 7904 plakalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, testere ile böldüğü ağacı aracın üzerinden kaldırdı.
Olay nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu