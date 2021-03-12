Ataşehir'de aşırı hızlı otomobil takla attı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ataşehir'de aşırı hızlı otomobil takla attı: 1 yaralı

12.03.2021 00:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:14

Ataşehir'de aşırı hızlı otomobil takla attı: 1 yaralı Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü.

Ataşehir'de aşırı hızlı otomobil takla attı: 1 yaralı

İSTANBUL - Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje çıkıp, ardından trafik lambasına çarpması sonucu takla atarak durabildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre Kaza, Ataşehir'de Dudullu Caddesi üzerinde Gümrük mevkiinde bulunan kavşakta saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sinan Kızıl hakimiyetindeki 34 DDP 035 plakalı otomobil, Başıbüyük istikametinden Ataşehire doğru seyir halindeydi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, Ataşehir Gümrük Müdürlüğü mevkiinde bulunan kavşağa geldiği sırada, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıkıp daha sonra trafik lambasına çarparak devirdi. Yaşanan kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, araçta sıkışan Sinan Kızıl itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık çalışanı gerçekleştirdi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, aracın olay yerinden kaldırılması için trafik bir süre durduruldu. Kaza yapan otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Aracımı durdurarak yardımına koştum"

Kaza yapan sürücüye müdahale eden sağlık çalışanı, "Trafikte seyir halindeyken karşı şeritten aşırı hızlı gelen otomobil kavşakta bulunan trafik lambasına çarparak takla attı. Aracımı durdurarak yardımına koştum. Bulunduğu yerden kurtarmaya çalışarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Polis ve acil servis ekiplerine haber verdik. Ekipler kurtardı, sürücünün durumu iyi hayati tehlikesi yoktur" diye konuştu.

Ataşehir'de aşırı hızlı otomobil takla attı: 1 yaralı
Ataşehir'de aşırı hızlı otomobil takla attı: 1 yaralı
Ataşehir'de aşırı hızlı otomobil takla attı: 1 yaralı
Ataşehir'de aşırı hızlı otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Ferhan Şensoy Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ataşehir'de aşırı hızlı otomobil takla attı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 00:16:06. #1.14#
title