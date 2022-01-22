ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

ATAŞEHİR'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp şarampole düştü. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, otomobili bırakıp giderken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halinde olan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Olayı gören çevredekiler polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü iddiaya göre olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde sürücünün olmadığını görünce çalışma başlattı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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