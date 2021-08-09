Ataşehir'de otomobil park halindeki lüks cipe çarptı
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Ataşehir'de otomobil park halindeki lüks cipe çarptı

Ataşehir'de otomobil park halindeki lüks cipe çarptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'de otomobil park halindeki lüks cipe arkadan çarptı.

ATAŞEHİR'de otomobil park halindeki lüks cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarken, sürücü kadın ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen 34 ABN 709 plakalı otomobil, sürücüsü Serpil Karakaya(27)'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 34 KP 7953 plakalı lüks cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarken, sürücü Karakaya kazayı hafif sıyrıkla atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serpil Karakaya tedbir amaçlı ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ve trafik polisi kaza yerindeki incelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. 

Kazayı gören Bülent Yıldırım "Siyah araba karşı şeritten geliyor. Beyaz renkli cip ise park halindeydi. Siyah aracı kullanan kadın herhalde frene basmak yerine gaza bastı. Otomobil yan yattı. Kazayı görünce bizler de kadını aracının içerisinden çıkardık. Kaza da kadına bir şey olmamıştı. Sağlık ekipleri müdahale etti" dedi 

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


- İstanbul
Ataşehir'de otomobil park halindeki lüks cipe çarptı
Ataşehir'de otomobil park halindeki lüks cipe çarptı
Ataşehir'de otomobil park halindeki lüks cipe çarptı
Ataşehir'de otomobil park halindeki lüks cipe çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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