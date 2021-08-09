Ataşehir'de otomobil park halindeki cipe çarptı: 1 yaralı
Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Serpil Kaya idaresindeki 34 ABN 709 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 KP 7953 plakalı cipe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yatarken Serpil Kaya hafif yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Sürücü Kaya tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken devrilen araç, ekiplerin çalışmasıyla çekici ile yoldan kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak