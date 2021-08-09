Ataşehir'de otomobil park halindeki cipe çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ataşehir'de otomobil park halindeki cipe çarptı: 1 yaralı

Ataşehir'de otomobil park halindeki cipe çarptı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Tansel Parlak - Haberler | Güncel

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Serpil Kaya idaresindeki 34 ABN 709 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 KP 7953 plakalı cipe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yatarken Serpil Kaya hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Sürücü Kaya tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken devrilen araç, ekiplerin çalışmasıyla çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

Aynı aileden 3 kişiye mezar olan kaza kameralar tarafından anbean görüntülendi
Aynı aileden 3 kişiye mezar olan kaza kameralar tarafından anbean görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Gülben Ergen İbrahim Çelikkol
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ataşehir'de otomobil park halindeki cipe çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 18:04:18. #1.14#

title