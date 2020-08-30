ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPIP TAKLA ATTI: 2 YARALI
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ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPIP TAKLA ATTI: 2 YARALI

Ataşehir'de iddiaya göre ara sokaktan hızla çıkan bir otomobil caddede seyir halindeki hafif ticari araca çarptı.

30.08.2020 03:24 | Son Güncelleme: 30.08.2020 03:31

Ataşehir'de iddiaya göre ara sokaktan hızla çıkan bir otomobil caddede seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma vurarak takla attı. Otomobil içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Ş.'nin kullandığı 66 ED 880 plakalı otomobil 6. Sokak'tan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne hızla çıkmak istedi. O sırada caddede seyir halindeki Hasan Ö.'nün kullandığı 09 ADK 371 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma vurduktan sonra takla atarak ters döndü. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi araç içinde sıkıştı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HER ŞEY BİR ANDA OLDU, ARAÇ TAKLA ATTI

Hafif ticari aracın içinde bulunan Ebubekir Kaya kazayı; 'Biz yukarı taraftan aşağı doğru geliyorduk, araç bu yoldan direkt önümüze çıktı. Ondan sonra herhangi bir şeyin farkına varamadık. Araç takla attı, direk polisi, itfaiyeyi ve ambulansı aradım. Her şey bir anda oldu. Biz de kaldırıma doğru kaçmaya çalıştık o sırada takla attı araç" şeklinde anlattı.

Takla atan otomobil park halindeki bir İETT otobüsünün önünde durduğu için çekici kaldıramayınca toplanan vatandaşlar hep birden otomobili iterek düzeltti. Ardından hurdaya dönen otomobil ile kazaya karışan hafif ticari araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPIP TAKLA ATTI: 2 YARALI

Kaynak: DHA

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