Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı

Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel

100 Karayolu'nda bir otomobil, durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı.

ATAŞEHİR D-100 Karayolu'nda bir otomobil, durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışırken, otobüste bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 07.00 sıralarında Ataşehir D-100 Karayolu Harem istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LY 1301 plakalı otomobil, durakta bekleyen Adem Ovacık kontrolündeki İETT otobüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan sıkışan sürücü çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Otobüste bulunan bir yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.Olayı gören bir kişi, "Otobüs burada yolcu indiriyordu. Arkadan beyaz araba geldi ama frene basmadan direk otobüse vurdu. ya uykuluydu ya da alkollüydü diye düşünüyorum. Burada 40 dakikadır ambulans bekliyoruz. Sabah kimse de yok." dedi. 


Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı
Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı
Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı
Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı
Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

Son dakika haberleri! Amasya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Amasya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Bürosu mühürlenen 'sopalı şifacı' şifa olsun diye deve sidiği içmiş
Bürosu mühürlenen 'sopalı şifacı' şifa olsun diye deve sidiği içmiş
BÜROSU MÜHÜRLENEN 'SOPALI ŞİFACI' OTEL VE ARAÇLARDA BULUŞUYOR
BÜROSU MÜHÜRLENEN 'SOPALI ŞİFACI' OTEL VE ARAÇLARDA BULUŞUYOR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Abdulahat Arvas Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Akkaya Aleyna Tilki Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Alex Teixeira Abdullah Avcı Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 08:51:56. #1.14#

title