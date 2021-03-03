Ataşehir'de oto hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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Ataşehir'de oto hırsızlığı şüphelisi yakalandı

03.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:21

Ataşehir'de bir iş yerinden minibüs çalan şüpheli yakalanırken, araç muhafaza altına alındı.

Ataşehir'de bir iş yerinden minibüs çalan şüpheli yakalanırken, araç muhafaza altına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de bir iş yerinden önce anahtar, sonra da minibüsün çalınmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Mobil Park ekiplerince 5 ayrı güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesi ve araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden T.G., Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin beyanı doğrultusunda çalıntı araç park edildiği yerden muhafaza altına alındı.

Hakkında "oto hırsızlığı" suçundan adli işlem yapılan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Ataşehir'de oto hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Ataşehir'de oto hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Ataşehir'de oto hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Ataşehir'de oto hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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