Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE OTELİN RESTORANINA KORONAVİRÜS BASKINI

Son dakika haberine göre *26 kişiye 90 bin lira ceza.Ali Çağlar TINBEK/İstanbul(DHA)Ataşehir'de, kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu tespit edilen otelin restoran bölümüne yapılan baskında, 26 kişiye 90 bin lira para cezası kesildi.