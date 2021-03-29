Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE OTELİN RESTORANINA KORONAVİRÜS BASKINI
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Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE OTELİN RESTORANINA KORONAVİRÜS BASKINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre *26 kişiye 90 bin lira ceza.Ali Çağlar TINBEK/İstanbul(DHA)Ataşehir'de, kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu tespit edilen otelin restoran bölümüne yapılan baskında, 26 kişiye 90 bin lira para cezası kesildi.

Yasağı delip parka gelen kadın polisten kaçarken çocuğunu kaybetti
Yasağı delip parka gelen kadın polisten kaçarken çocuğunu kaybetti

*26 kişiye 90 bin lira ceza.

Ali Çağlar TINBEK/İstanbul(DHA)

Ataşehir'de, kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu tespit edilen otelin restoran bölümüne yapılan baskında, 26 kişiye 90 bin lira para cezası kesildi. Baskın anları kameraya yansırken restoran zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Polis ekipleri, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bulunan otelin restoranının kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, restorana baskın düzenledi. Ekipler içeride bulunan 26 kişiye, sosyal mesafe ihlali ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle, 90 bin 194 lira para cezası kesti. Ayrıca ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen restoran mühürlendi.

Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE OTELİN RESTORANINA KORONAVİRÜS BASKINI
Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE OTELİN RESTORANINA KORONAVİRÜS BASKINI
Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE OTELİN RESTORANINA KORONAVİRÜS BASKINI
Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE OTELİN RESTORANINA KORONAVİRÜS BASKINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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