Ataşehir'de oğlunu silahla öldüren şüpheli tutuklandı Ataşehir'de parkta tartıştığı oğlu Umut K.'yı silahla öldüren babası Salih K., "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Ataşehir'de parkta tartıştığı oğlu Umut K.'yı silahla öldüren babası Salih K., "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Ataşehir'de dün parkta tartıştığı oğlu Umut K.'yı (40) öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan babası Salih K. (69), emniyet işlemlerinin ardından, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

OĞLUNUN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savcılık sorgusunda oğlu Umut K.'nın psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyen Salih K., "İlaç kullanması gerekiyordu, ancak son zamanlarda ilacını almıyordu. Annesine ve kız kardeşine karşı şiddet ve hakaret içeren süreklilik kazanmıştı. En son kız kardeşini darp etmişti. Onu tehdit etmişti. Akıl sağlığı yerinde değildi" dedi.

OĞLUNU ÖLDÜRME KASTININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Olaydan 10 gün önce evinin yakınındaki parkta tanımadığı bir kişi ile aile sorunlarını konuştuğunu, bu kişinin kendilerini güvende hissetmeleri için kendisine silah satmayı teklif ettiğini söyleyen Salih K., "1.500 liraya kendisinden ruhsatsız silah aldım. Olay gününün sabahı oğlumun sağlık işlemleri için evden ayrıldık. Bankaya giderek primini yatırdık. Tanımadığı kişilerce kendisinin tehdit edildiğini söylüyordu. Hatta bu nedenle silahı almıştım, kendisinde güven uyandırmak istiyordum. Sonra evimizin yakınındaki parka gittik. Karşılıklı oturup konuştuk. Bize ve kardeşine yönelik tehditlerini yineledi. Kız kardeşi için 'akşama kadar evden gidecek, yoksa kendisini keserim' şeklinde sözler söyledi. Parkta tehditlerini sürdürünce silahı çıkardım kendi kafama doğrulttum ve kendimi öldüreyim sende rahat et bende dedim. Bu sırada geldi elime vurdu, silah birden fazla kez ateş aldı. Silah elimden düştü, sonrasını hatırlamıyorum. Kendimden geçmişim. Nasıl oldu, nasıl kendisine isabet etti bilemiyorum. Oğlumu öldürme kastım yoktu. Tabancayı kendisini güvende hissetmesi için almıştım. Parkta masa etrafında karşılıklı oturuyorduk. Aramızda masanın büyüklüğü kadar kısa bir mesafe vardı. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim" dedi.

TUTUKLANDI

Salih K., sorgusunun ardından, "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemede, oğlunun şizofren olduğunu, 1.5 yıldır dışarıya çıkmadığını, annesi ve kız kardeşine eziyet ettiğini savunan Salih K., silahı kendi kafasına dayadığını, o sırada oğlunun eline vurması üzerine silahın ateş aldığını söyledi. Salih K., "Altsoydan akrabayı kasten öldürmekö suçundan tutuklandı.

- Koç

Kaynak: DHA