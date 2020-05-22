ATAŞEHİR'DE OĞLUNU SİLAHLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ATAŞEHİR'DE OĞLUNU SİLAHLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ataşehir'de parkta tartıştığı oğlu Umut K.'yı silahla öldüren babası Salih K., "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

ATAŞEHİR'DE OĞLUNU SİLAHLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
22.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:15
Ataşehir'de parkta tartıştığı oğlu Umut K.'yı silahla öldüren babası Salih K., "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. 

Ataşehir'de dün parkta tartıştığı oğlu Umut K.'yı (40) öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan babası Salih K. (69), emniyet işlemlerinin ardından, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 

OĞLUNUN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savcılık sorgusunda oğlu Umut K.'nın psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyen Salih K., "İlaç kullanması gerekiyordu, ancak son zamanlarda ilacını almıyordu. Annesine ve kız kardeşine karşı şiddet ve hakaret içeren süreklilik kazanmıştı. En son kız kardeşini darp etmişti. Onu tehdit etmişti. Akıl sağlığı yerinde değildi" dedi. 

OĞLUNU ÖLDÜRME KASTININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Olaydan 10 gün önce evinin yakınındaki parkta tanımadığı bir kişi ile aile sorunlarını konuştuğunu, bu kişinin kendilerini güvende hissetmeleri için kendisine silah satmayı teklif ettiğini söyleyen Salih K., "1.500 liraya kendisinden ruhsatsız silah aldım. Olay gününün sabahı oğlumun sağlık işlemleri için evden ayrıldık. Bankaya giderek primini yatırdık. Tanımadığı kişilerce kendisinin tehdit edildiğini söylüyordu. Hatta bu nedenle silahı almıştım, kendisinde güven uyandırmak istiyordum. Sonra evimizin yakınındaki parka gittik. Karşılıklı oturup konuştuk. Bize ve kardeşine yönelik tehditlerini yineledi. Kız kardeşi için 'akşama kadar evden gidecek, yoksa kendisini keserim' şeklinde sözler söyledi. Parkta tehditlerini sürdürünce silahı çıkardım kendi kafama doğrulttum ve kendimi öldüreyim sende rahat et bende dedim. Bu sırada geldi elime vurdu, silah birden fazla kez ateş aldı. Silah elimden düştü, sonrasını hatırlamıyorum. Kendimden geçmişim. Nasıl oldu, nasıl kendisine isabet etti bilemiyorum. Oğlumu öldürme kastım yoktu. Tabancayı kendisini güvende hissetmesi için almıştım. Parkta masa etrafında karşılıklı oturuyorduk. Aramızda masanın büyüklüğü kadar kısa bir mesafe vardı. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim" dedi. 

TUTUKLANDI

Salih K., sorgusunun ardından, "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemede, oğlunun şizofren olduğunu, 1.5 yıldır dışarıya çıkmadığını, annesi ve kız kardeşine eziyet ettiğini savunan Salih K., silahı kendi kafasına dayadığını, o sırada oğlunun eline vurması üzerine silahın ateş aldığını söyledi.  Salih K., "Altsoydan akrabayı kasten öldürmekö suçundan tutuklandı. 

- Koç

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Haber
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı Haber
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın...
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Gülçin Ergül Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Şenol Güneş Bülent Uygun Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: ATAŞEHİR'DE OĞLUNU SİLAHLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 17:19:02. #1.14#
title