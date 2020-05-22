Ataşehir'de oğlunu öldüren baba adliyeye sevk edildi
Ataşehir'de tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba, adliyeye sevk edildi.
22.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:00
Ataşehir'de tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba, adliyeye sevk edildi.
Yunus Emre Caddesi'nde, dün oğlu U.K'yi (40) tabanca ile başından vurarak öldüren S.K'nin (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
S.K, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Ataşehir Öğretmen Evleri Durağı'nın arkasında dün oğluyla tartışan S.K, oğlu U.K'yi tabanca ile başından vurmuş, ağır yaralanan U.K. sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA