Ataşehir'de ocakta unutulan yemekten yangın çıktı Ataşehir'de ocakta unutulan yemekten yangın çıktı İtfaiyenin yangın çıkan eve merdivenle tırmandığı anlar kamerada Ataşehir'de ocakta unutulan yemekten dolayı çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de ocakta unutulan yemekten yangın çıktı

İtfaiyenin yangın çıkan eve merdivenle tırmandığı anlar kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de ocakta unutulan yemekten dolayı çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin, yangın çıkan eve merdivenle tırmandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir İnönü Mahallesi Büyükdereboyu Sokağı üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ocakta pişirilen yemeğin unutulması sonucu 4 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, evden çıkan dumanlar nedeniyle apartman sakinleri panik yaşadı.

İtfaiyenin, yangın çıkan eve merdivenle tırmandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA