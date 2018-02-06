Ataşehir'de Muhasebeci Cinayeti

ATAŞEHİR'de muhasebeci olduğu öğrenilen Abdülkadir Kaya(36) silahla vurularak öldürüldü. Olay saat 21.30 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi'nde bulunan sitenin B Blok 25 numaralı dairesinde gerçekleşti. Edinilen Bilgiye göre silahlı kişi yada kişiler sitenin 10. katında bulunan Kaya'nın dairesinin kapısını çaldı. Kapıyı açan Kaya'ya silahla ateş açtılar. Aldığı yaralarla yere yığılırken saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçtı.Silah seslerini duyan site sakinleri olayın olduğu kata geldiklerinde Kaya'yı kanlar içinde kapının önünde yatarken buldu.Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vücuduna altı kurşun isabet eden Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet haberini alarak olay yerine gelen Abdülkadir Kaya'nın yakınların fenalık geçirirken, yapılan incelemelerin ardından cenaze Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

- İstanbul