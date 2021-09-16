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Son dakika haber... Ataşehir'de motosikletlinin tek teker terörü kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Ataşehir'de motosikletlinin tek teker terörü kamerada Hem tek teker üzerinde ilerledi hem kırmızı ışıkta geçti Ataşehir'de 2 kişinin bulunduğu motosikletin sürücüsü hem süratle ilerledi hem de tek teker üzerinde ilerledi.

Ataşehir'de motosikletlinin tek teker terörü kamerada

Hem tek teker üzerinde ilerledi hem kırmızı ışıkta geçti

İSTANBUL - Ataşehir'de 2 kişinin bulunduğu motosikletin sürücüsü hem süratle ilerledi hem de tek teker üzerinde ilerledi. Motosiklet sürücüsü kendi canlarını hiçe saydığı gibi kırmızı ışık ihlali de uyguladı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşanan olayda, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletin sürücüsü tek teker üzerinde ilerledi. Aynı zamanda oldukça süratli şekilde ilerleyen motosiklettekilerin kask takmadıkları da görüldü. Sorumsuz motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde ilerleyerek kazaya davetiye çıkardığı gibi kırmızı ışığı da umursamadan yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsü sorumsuz hareketler ile hem kendi canını hem de arkadaşının ve trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde ilerleyip kırmızı ışık ihlali yaptığı anlar başka bir aracın ara içi kamerasına anbean yansıdı.

Son dakika haber... Ataşehir'de motosikletlinin tek teker terörü kamerada

Son dakika haber... Ataşehir'de motosikletlinin tek teker terörü kamerada

Son dakika haber... Ataşehir'de motosikletlinin tek teker terörü kamerada

Son dakika haber... Ataşehir'de motosikletlinin tek teker terörü kamerada
İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Son Dakika Haberleri
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