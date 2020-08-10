ATAŞEHİR'DE MİNİBÜS HATTI KAVGASI Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAAtaşehir'de trafik denetimleri sırasında iki farklı hatta çalışan minibüs şoförleri arasında çıkan kavganın ardından ceza yiyen minibüs şoförleri yolu kapatarak eylem yaptı.

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Ataşehir'de trafik denetimleri sırasında iki farklı hatta çalışan minibüs şoförleri arasında çıkan kavganın ardından ceza yiyen minibüs şoförleri yolu kapatarak eylem yaptı. Olay yerine gelen trafik polisleri ise oluşan kalabalığı dağıtarak trafiğin akışını sağladı.

Ataşehir'de, iki farklı minibüs hattı olan Ferhatpaşa-Üsküdar ile Batı Ataşehir-Kadıköy minibüsleri şoförleri arasında güzergah tartışması yaşandı. Trafik polislerinin denetimleri sırasında iki hat çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada bir minibüsün camı kırıldı. Daha sonra Batı Ataşehir-Kadıköy hattında çalışan minibüs şoförleri yaşanan kavga sonrası yolu trafiğe kapattı. Trafik polisleri kalabalığı dağıtarak yolu trafiğe açtı. Minibüs şoförleri güzergahları olmamasına rağmen diğer minibüs hattının yolu kullandıklarını ve kendilerine polis ekiplerine şikayet ettiklerini iddia etti. Minibüs sürücüleri, kendi hatlarındaki birçok aracın trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulanarak bağlandığını belirterek cezalara isyan etti. Bunun üzerine Batı Ataşehir-Kadıköy hattında çalışan minibüsler ise iş bırakarak Ataşehir Halk Caddesi'ne geldi. Şoförler ve araç sahipleri polislere diğer hattın minibüslerine de güzergah dışı çalıştıkları için cezai işlem uygulanmasını istedi. Araçların cezai işlem uygulanarak 2 ile 7 gün arasında bağlanma nedeninin ise, araçları kullanan sürücülerin kayıtlı olmaması olarak öğrenildi.

Minibüslerin bağlanması ve yapılan eylem nedeniyle çok sayıda yolcu duraklarda minibüs bekledi.

ŞU AN 9 TANE MİNİBÜSÜMÜZ BAĞLANDI OTOPARKTA YATIYOR

Batı Ataşehir Kadıköy hattında çalışan minibüs şoförü Savaş Çoşkun, 'Biz Ataşehir'de esnafız. C-55 Yeni Sahra Kadıköy hattında. Bu güzergah bizim rüsumumuza işlidir. Ataşehir Üsküdar minibüsleri burada rüsumları olmadığı halde bu güzergahı kullanıp yolcularımızı alıyor. Aldıktan sonra onlara herhangi bir cezai işlem uygulanmayıp bizim rüsumlarımız olduğu halde bize trafik cezası yazıyorlar. Şu an 9 tane minibüsümüz bağlandı otoparkta yatıyor dedi.

Minibüs esnafı olan Orhan Uzun ise, 'C-55 esnafıyım, aynı zamanda temsilciyim. Büyükşehir belediyesinden senelik rüsumları alıyoruz. Belediyeye 3-4 kişi şikayet ettiği zaman, şerh koyduğu zaman polisler arabayı çevirdiği zaman hemen bağla, 3 bin küsur lira ceza. Bin 288 lira ceza. Minibüsçüler Dernek Başkanının kardeşinin durağı var burada, C-116 onların burada güzergahı olmadığı halde. Benim 9'uncu arabam bağlandı. Neymiş, rüsum durdurulmuş, neymiş şoför kartı ona ekli değilmiş. İnsanlar zaten aç, eve bir şey getirdiğimiz yok diye konuştu.

Minibüs olmadığı için durakta bekleyen bir yolcu, 'Okuldan çıktım, bekliyorum. Eve gideceğim ama belki de geç saatte gideceğim. Minibüs gelmedi şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA