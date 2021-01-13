Ataşehir'de minibüs devrildi: 1 yaralı
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Ataşehir'de minibüs devrildi: 1 yaralı

13.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:38
Ataşehir'de minibüs devrildi: 1 yaralı

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında minibüsün devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında minibüsün devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fethi S. yönetimindeki 80 PB 021 plakalı minibüs, Samandıra Caddesi'nde kontrolden çıktı. Araç, kaldırıma çıktıktan sonra yol kenarındaki tel örgülere çarpıp devrildi.

Kazada sürücü araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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