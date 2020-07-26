ATAŞEHİR'DE MERMER ATÖLYESİNDEKİ YANGINDA KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
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ATAŞEHİR'DE MERMER ATÖLYESİNDEKİ YANGINDA KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Ataşehir'de bir mermer atölyesinde konteynerde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken yangında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

ATAŞEHİR'DE MERMER ATÖLYESİNDEKİ YANGINDA KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
26.07.2020 01:31 | Son Güncelleme: 26.07.2020 01:41

Ataşehir'de bir mermer atölyesinde konteynerde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken yangında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen kediye oksijen verildi.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan bir mermer atölyesinde çıktı. İddiaya göre, işçilerin kaldığı konteynerde ocağın açık unutulması nedeniyle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.  Yangın sırasında içeride bulunan 1 işçi kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Ancak atölyedeki Fıstık adlı kedi konteynerde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri içeri girerek kediyi kurtardı. Dumandan etkilenen kediye oksijen verildi.

Yangınla ilgili konuşan mermer atölyesinin sahibi Oğuzhan Örnek; "Akşam yüksek ihtimalle ocak açık unutuldu. Ondan dolayı bir yangın çıkmış, komşular zamanında fark etmişler yardımcı olmuşlar, şu an bir sıkıntı yok. İçeride kalan bir kişi vardı onda da bir sıkıntı yok. Bir de üst katta iki tane kedimiz vardı, ikisi de bizim baktığımız kedilerdi. Bir tanesi dumandan etkilenmişti ama itfaiyeci arkadaşlar içerden aldılar, oksijen uyguladılar şu anda iyi" şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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