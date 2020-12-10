Son dakika haberleri! Ataşehir'de marketten sigara çalan hırsızlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Ataşehir'de marketten sigara çalan hırsızlar kamerada

10.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:33
Son dakika haberleri! Ataşehir'de marketten sigara çalan hırsızlar kamerada

Son dakika gündem haberi: Ataşehir'de marketten 50 bin lira değerinde 200 karton sigara çalan şüphelilerden biri yakalandı.

Ataşehir'de marketten 50 bin lira değerinde 200 karton sigara çalan şüphelilerden biri yakalandı. Şüphelilerin market içindeki görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım 2020 tarihinde gece saat 03.50 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan marketten 50 bin lira değerinde 200 karton sigara çalındığı bilgisini aldı. Harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinin inceleyerek olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden Sertaç Ekin K.'yı (19) dün Ataşehir'de gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- İstanbul
Son dakika haberleri! Ataşehir'de marketten sigara çalan hırsızlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: Esenyurt'ta asansör parçası çalan hırsızlar kamerada
Son dakika: Esenyurt'ta asansör parçası çalan hırsızlar kamerada
Son dakika! Ataşehir'de kaçak silah imalathanesine baskın kamerada
Son dakika! Ataşehir'de kaçak silah imalathanesine baskın kamerada
İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti
İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Öykü Çelik Yıldız Tilbe Haluk Bilginer Sermiyan Midyat
Spor Neymar Okan Buruk Pierre Webo Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Ataşehir'de marketten sigara çalan hırsızlar kamerada - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 13:34:43. #1.14#
title