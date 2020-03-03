ATAŞEHİR'DE LÜKS REZİDANSTA SİLAH SESLERİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
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ATAŞEHİR'DE LÜKS REZİDANSTA SİLAH SESLERİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAATAŞEHİR'de bulunan lüks rezidansın önünde iki grup arasında çıkan kavgada silahlarla havaya ateş açıldı.

03.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:17
ATAŞEHİR'DE LÜKS REZİDANSTA SİLAH SESLERİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

'de bulunan lüks rezidansın önünde iki grup arasında çıkan kavgada silahlarla havaya ateş açıldı. Alarma geçen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Al Zambak Sokak'ta bulunan lüks rezidansın önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında havaya ateş açıldı. Bildirilmesi üzerine polis alarma geçti. Olay yerine zırhlı araçlarla polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, rezidansa girerek olaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Polis Merkezi'ne götürülürken olay yerinde 3 adet boş kovan bulundu.Rezidansta oturan bir kişi "Dışarıya çıktık, bir baktık kalabalık vardı. Önce 4-5 el pompalı sesi geldi, sonra silah sesleri geldi. Olay nedir bilmiyoruz, silah sesini duyduk dışarıya çıktık" dedi.Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü -----------Olay yeri-Polis ekiplerin rezidansa girmesi-Güvenlik Görevlerinden detaylar -Zırhlı polis aracı-Rezidanstan detaylar-Gözaltına alınan kişileri araç bindirilmesi-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması-Güvenlik görevleri basın mensupları tepki göstermesi -Genel ve detaylar 

 


Kaynak: DHA

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