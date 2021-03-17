Ataşehir'de lüks aracıyla drift attı, 8 bin 353 lira ceza yedi
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Ataşehir'de lüks aracıyla drift attı, 8 bin 353 lira ceza yedi

17.03.2021 23:44 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:49

Ataşehir'de lüks aracıyla drift attı, 8 bin 353 lira ceza yedi Ataşehir'de lüks aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye sokan şahsın o anları sosyal medyada paylaşması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ataşehir'de lüks aracıyla drift attı, 8 bin 353 lira ceza yedi

İSTANBUL - Ataşehir'de lüks aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye sokan şahsın o anları sosyal medyada paylaşması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan sürücü M.B.K.'nın ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle de toplamda 8 bin 353 lira idari para cezası uygulandı.

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir şahıs, 34 BLL 62 plakalı lüks aracıyla trafik yoğunluğunun olduğu cadde üzerinde drift atarak ilerlediği ve diğer araç sürücülerinin de canını tehlikeye attığı anları sosyal medyada paylaşmıştı. Konuya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyip yaptıkları araştırmalar soncunda araç sürücüsü olduğunu tespit ettikleri M.B.K.'yı yakalayarak, gözaltına alındı. Yakalanan M.B.K., hakkında adli işlem yapılmak üzere Ataşehir Şehit Salih Sevgican Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.

60 gün süreyle geçici olarak ehliyetine el konulan M.B.K.'ya Karayolları Trafik Kanunları çerçevesinde drift yapmak, abart egzoz kullanmak ve ehliyetini yanında bulundurmamak suçlarından toplamda 8 bin 353 lira idari para cezası kesildi.

Ataşehir'de lüks aracıyla drift attı, 8 bin 353 lira ceza yedi
Ataşehir'de lüks aracıyla drift attı, 8 bin 353 lira ceza yedi
Ataşehir'de lüks aracıyla drift attı, 8 bin 353 lira ceza yedi
Ataşehir'de lüks aracıyla drift attı, 8 bin 353 lira ceza yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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