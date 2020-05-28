Ataşehir'de kurulan istasyonda taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor - Ataşehir'de kurulan istasyonda taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor Ataşehir Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs karşı alınan önlemler kapsamında Küçükbakkalköy'de kurduğu istasyonda, taksiler ve dolmuşların dezenfekte edilmesine başlandı.

- Ataşehir'de kurulan istasyonda taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs karşı alınan önlemler kapsamında Küçükbakkalköy'de kurduğu istasyonda, taksiler ve dolmuşların dezenfekte edilmesine başlandı.

Ataşehir Beldiyesinin yeni tip Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Küçükbakkalköy'de kurduğu istasyonda bu günden itibaren her hafta perşembe günü, saat 10.00 ile 16.00 arasında ilçe genelindeki taksiler ve dolmuşlar ücretsiz dezenfekte edilecek, bunun yanısıra dezenfeksiyon işlemi yapılan araçlara dezenfekte belgesi de veriliyor.

İlçe genelinde bulunan tüm taksi ve dolmuşların her hafta dezenfekte edileceğini belirten Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse," Pandemi süreci başladıktan sonra taksilerimiz zaten dezenfekte yapıyoruz bundan sonra da yedi günden itibaren ataşehir ilçemizde bulunan kırk bir tane taksi durağımızla oda başkanıyla görüşerek taksilerimizi dezenfekte yapacağız yedi günden yedi güne gördüğünüz gibi burada taksilerimizin içi iki sıra halinde yapılmakta bunun yanı sıra dört yüz tane de minibüsümüz var hatlı minibüsümüz bunların da yedi günden geldiği güne itibaren dezenfektesi yapılacak taksilerimize şöyle göstereyim kameraya şunu yapıştıracağız burada tarih olacak plaka numarası olacak dezenfekte yaptığı belli olacak yolcularımız halkımız vatandaş gönül rahatlığıyla taksilere binmiş olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA