ATAŞEHİR'DE KURBANLIĞIN TEKMELEDİĞİ KASAP YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
ATAŞEHİR'de kurbanlık büyükbaş hayvanın tekmelediği kasap yaralandı.
01.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:39
ATAŞEHİR'de kurbanlık büyükbaş hayvanın tekmelediği kasap yaralandı.
Ataşehir'de kurban pazarında büyükbaş kurbanlık kesim öncesi direğe bağlandı. Sıra geldiğinde kurbanlık kesim alanına götürülmek istendi. Yürümemekte direnen kurbanlığın tekmelediği kasap bir anda yere yığıldı. Bayılan kasap hastaneye götürüldü. Kasabın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA