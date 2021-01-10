ATAŞEHİR'DE KUMARHANEYE ÇEVRİLEN İŞ YERİNE BASKIN KAMERADA
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ATAŞEHİR'DE KUMARHANEYE ÇEVRİLEN İŞ YERİNE BASKIN KAMERADA

10.01.2021 14:40 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:43
ATAŞEHİR'DE KUMARHANEYE ÇEVRİLEN İŞ YERİNE BASKIN KAMERADA

Ataşehir'de kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine polis ekipleri baskın düzenledi.

Ataşehir'de kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine polis ekipleri baskın düzenledi. Polis ekipleri baskında koronavirüs tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan 10 kişiye toplam 51 bin 420 Türk Lirası para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri 09 Ocak'ta Ataşehir Örnek Mahallesi Betekar Amir Ateş Caddesi üzerinde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucu içeride bulanan 10 kişiye kumar oynamaktan 13 bin 360 lira, koronavirüs tedbirlerine uymamaktan 38 bin 60 lira olmak üzere toplamda 51 bin 420 lira para cezası kesti. Polis ekiplerinin işlemlerinin ardından, Ataşehir zabıta ekipleri iş yerini mühürleyerek faaliyetlerine son verdi.

Görüntü dökümü: -----------------------Baskın anı görüntüleri polis kamerası

 


- İstabul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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