Son dakika haberleri... Ataşehir'de kumar oynatılan bir iş yeri mühürlendi
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Son dakika haberleri... Ataşehir'de kumar oynatılan bir iş yeri mühürlendi

10.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:38

Edinilen son dakika haberine göre Ataşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan bir adreste kumar oynayan 10 kişiye idari para cezası uygulanırken iş yeri mühürlendi.

Ataşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan bir adreste kumar oynayan 10 kişiye idari para cezası uygulanırken iş yeri mühürlendi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak'ta Örnek Mahallesi Betekar Amir Ateş Caddesi üzerinde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerini denetleyen ekipler, 10 kişinin salgın tedbirlerine uymadığını ve kumar oynadığını tespit etti.

Polis, şüphelilere kumar oynamaktan 13 bin 360, tedbirlere uymamaktan 38 bin 60 lira olmak üzere 51 bin 420 lira idari para cezası uyguladı.

İş yeri ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Son dakika haberleri... Ataşehir'de kumar oynatılan bir iş yeri mühürlendi
Son dakika haberleri... Ataşehir'de kumar oynatılan bir iş yeri mühürlendi
Son dakika haberleri... Ataşehir'de kumar oynatılan bir iş yeri mühürlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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