Ataşehir'de kumar oynadıkları tespit edilen 19 kişiye 83 bin 695 TL idari para cezası Ali ABLAY / İstanbul, DHAAtaşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, bir işyerinde kumar oynadıkları tespit edilen 19 kişiye toplam 83 bin 695 TL idari para cezası uygulandı.

Ali ABLAY/ İstanbul, DHAAtaşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, bir işyerinde kumar oynadıkları tespit edilen 19 kişiye toplam 83 bin 695 TL idari para cezası uygulandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs tedbirleri ile ilgili denetimlerde, gece saat 00.01 sıralarında Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi'nde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine yapılan kontrollerde, 5'i çatıda saklanan ve masa etrafında bulunan 19 kişi tespit edildi. Yakalananlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na Muhalefet suçundan her birine bin 225'er TL olmak üzere toplam 23 bin 275 TL ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 180'er TL'den toplam 60 bin 420 TL olmak üzere 83 bin 695 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız olduğu anlaşılan işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Hakkında Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan hakkında işlem yapılan işyeri sorumlusu Oktay D. ise çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA