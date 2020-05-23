Ataşehir'de kumar oynadıkları tespit edilen 19 kişiye 23 bin 275 lira ceza Ali ABLAY / İstanbul, DHA -ATAŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, kumar oynandığı tespit edilen işyerindeki 19 kişiye toplam 23 bin 275 TL idari para cezası uygulandı.

Ali ABLAY/ İstanbul, DHA -ATAŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, kumar oynandığı tespit edilen işyerindeki 19 kişiye toplam 23 bin 275 TL idari para cezası uygulandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs tedbirleri ile ilgili denetimlerde, gece saatlerinde Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi'nde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine yapılan kontrollerde, 5'i çatıda saklanan ve masa etrafında bulunan toplam 19 kişi tespit edildi. Yakalananlardan her birine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na Muhalefet suçundan bin 225 TL olmak üzere toplam 23 bin 275 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız olduğu anlaşılan işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Hakkıda Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan hakkında işlem yapılan işyeri sorumlusu Oktay D. ise çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA