Ataşehir'de kumar baskınında tavan arasına saklanan kişiler kamerada
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Ataşehir'de kumar baskınında tavan arasına saklanan kişiler kamerada

Ataşehir'de kumar baskınında tavan arasına saklanan kişiler kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Ataşehir'de Covid-19 denetimleri kapsamında kumar oynanan bir derneğe yapılan baskında 11 kişi yakalandı.

İstanbul Ataşehir'de Covid-19 denetimleri kapsamında kumar oynanan bir derneğe yapılan baskında 11 kişi yakalandı. Polis baskınında kumar oynayan kişiler tavan arasına saklanırken yakalandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi'nde bulunan derneğe baskın düzenledi. Emniyet ekiplerince dernekte yapılan denetimler sonucunda içerde bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde masa etrafında oturan ve kumar oynadıkları belirlenen kişiler ile çatı katına gizlenen şüpheliler tespit edildi. Dernekte, kumar oynayan 9 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince 12 bin 24 lira ve adreste bulunan 11 kişiye tamamına 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 38 bin 159 lira olmak üzere toplam 50 bin 183 lira para cezası kesilirken, dernek Ataşehir İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Öte yandan derneğe yapılan baskın anı kameralara da yansırken, tavan arasında polislerden saklanmaya çalışan kişilerin tespit edilerek indirildikleri görüldü. - İSTANBUL

Ataşehir'de kumar baskınında tavan arasına saklanan kişiler kamerada
Ataşehir'de kumar baskınında tavan arasına saklanan kişiler kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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