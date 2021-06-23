ATAŞEHİR'DE KUMAR BASKINI: 11 KİŞİYE 50 BİN 183 LİRA CEZA

ATAŞEHİR'de derneğe düzenlenen kumar baskınında 11 kişiye 50 bin 183 lira para cezası kesildi.

ATAŞEHİR'de derneğe düzenlenen kumar baskınında 11 kişiye 50 bin 183 lira para cezası kesildi. Baskın anında saklandıkları tavan arasından indirilen kişiler de kameraya yansıdı. Polis ekipleri, dün akşam saat 22.30 sıralarında, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi'nde bulunan dernekte kumar oynatıldığı yönünde bilgi edindi. Harekete geçen ekipler, baskın düzenledikleri dernekte bulunan 11 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması ile koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiklerini belirledi. Ayrıca kumar oynayan kişiler ile çatı katına gizlenen kişiler olduğunu tespit edildi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 11 kişiye 38 bin 159 lira, kumar oynayan 9 kişiye de 12 bin 24 lira ceza kesildi. Dernek, Ataşehir İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı