Ataşehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası

Ataşehir'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde, bir iş yerinde bulunan 11 kişiye toplam 38 bin 159 lira para cezası verildi.

Ataşehir'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde, bir iş yerinde bulunan 11 kişiye toplam 38 bin 159 lira para cezası verildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" devam ediyor.

Bu kapsamda denetimlerini sürdüren ekipler, gece saatlerinde Kayışdağı Mahallesi Nasır Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin açık olduğunu ve içerde çok sayıda kişinin olduğunu fark etti.

İş yerine baskın düzenleyen polis, içeride kumar oynayan 11 kişiye "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplam 38 bin 159 lira para cezası işlemi uyguladı.

İşyeri de zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz