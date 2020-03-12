Ataşehir'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları
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Ataşehir

Ataşehir'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları

Ataşehir'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları Cami, park, okullar dezenfekte ediliyor Ataşehir'de yeni korona virüsüne karşı önlem amacıyla ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

12.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:39
Ataşehir'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları

Ataşehir'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları

Cami, park, okullar dezenfekte ediliyor

İSTANBUL - Ataşehir'de yeni korona virüsüne karşı önlem amacıyla ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Ataşehir Belediye ekipleri tarafından cami, park ve okular dezenfekte edilip, ilaçlandı.

Tüm dünyada etkisi gösteren yeni korona virüsü salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından Ataşehir Belediyesi önlemlerini artırdı. Ataşehir Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulanan cami, park ve okullarda dezenfekte çalışması başlattı. Camiler, okullar ve parklar dezenfekte edilip ilaçlandı. Belediye yetkilileri çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.

Ataşehir'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları

Kaynak: İHA

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Ataşehir'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları

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