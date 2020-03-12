Ataşehir'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları Ataşehir'de yeni korona virüsüne karşı önlem amacıyla ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Ataşehir'de yeni korona virüsüne karşı önlem amacıyla ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Ataşehir Belediye ekipleri tarafından cami, park ve okular dezenfekte edilip, ilaçlandı.



Tüm dünyada etkisi gösteren yeni korona virüsü salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından Ataşehir Belediyesi önlemlerini artırdı. Ataşehir Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulanan cami, park ve okullarda dezenfekte çalışması başlattı. Camiler, okullar ve parklar dezenfekte edilip ilaçlandı. Belediye yetkilileri çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA