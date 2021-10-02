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Ataşehir'de 'korna çaldın' dayağı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de 'korna çaldın' dayağı kamerada Kendilerine trafikte korna çalan genci darp ettiler Ataşehir'de trafikte önüne çıktıkları motosikletli genci, kendilerine korna çaldığı için 5 kişi darp etti.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de 'korna çaldın' dayağı kamerada

Kendilerine trafikte korna çalan genci darp ettiler

İSTANBUL - Ataşehir'de trafikte önüne çıktıkları motosikletli genci, kendilerine korna çaldığı için 5 kişi darp etti. Darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü, Ataşehir'de meydana geldi. İddialara göre, motosikletiyle seyir halinde olan 19 yaşındaki Doğukan Tepe, trafikte aniden önüne çıkan bir araca korna çaldı. Tepe'nin korna çaldığı araçtan inen beş kişi, kendilerine korna çaldığı için genci darp etti. Şüpheliler tarafından darp edilen Tepe, hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Dayak yediğim anda 3 kere bayıldım her seferinde beni ayıltıp tekrar dövdüler"

Darp edilen Doğulan Tepe, "Ben motorumla yolda düz bir şekilde ilerlerken arabanın birisi sokaktan sinyal vermeden hızlı bir şekilde önüme çıktı bende korna çaldım. Korna sonrasında küfürleşme oldu daha sonda bana arabanın içerisinde silah gösterdiler. Bende o korkuyla direkt sağa çektim onlarda önüme kırdı. Arabadan inen 5 kişi hiç konuşmadan direkt bana saldırdı. Dayak yediğim anda 3 kere bayıldım her seferinde beni ayıltıp tekrar dövdüler. Maddi olarak da manevi olarak da zararım var. Ben 10 gündür dışarı çıkamıyorum, arkadaşlarımın yanına gidemiyorum en önemliside işime gidemiyorum. Ben üniversite öğrencisiyim okul için para biriktiriyordum ama 10 gündür işime gidemiyorum bu benim için zor bir durum. Ben saldırganların bulunup cezalarını çekmelerini istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan darp anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, darp edilen Tepe'nin yerden sendeleyerek kalktığı, sonrasında bir kişi tarafından yeniden darp edildiği görülüyor.

Ataşehir'de 'korna çaldın' dayağı kamerada

Ataşehir'de 'korna çaldın' dayağı kamerada

Ataşehir'de 'korna çaldın' dayağı kamerada

Ataşehir'de 'korna çaldın' dayağı kamerada
İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Son Dakika Haberleri
Korna çaldığı gerekçesiyle 19 yaşındaki genci dövüp hastanelik ettiler

Korna çaldığı gerekçesiyle 19 yaşındaki genci dövüp hastanelik ettiler
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Haber: Ataşehir'de 'korna çaldın' dayağı kamerada - Haberler
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