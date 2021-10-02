Ataşehir'de korna çaldı diye motosikletliyi bayıltana kadar dövdüler - Haberler
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Ataşehir'de korna çaldı diye motosikletliyi bayıltana kadar dövdüler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ataşehir'de korna çaldı diye motosikletliyi bayıltana kadar dövdüler

Ömer ÇETİNASLAN/ , ATAŞEHİR'de otomobildeki 5 kişi, 19 yaşındaki Doğukan Tepe'yi kendilerine korna çaldı diye bayıltana kadar dövdü.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - Ömer ÇETİNASLAN/ , ATAŞEHİR'de otomobildeki 5 kişi, 19 yaşındaki Doğukan Tepe'yi kendilerine korna çaldı diye bayıltana kadar dövdü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Eylül Cumartesi saat 01.30 sıralarında Ataşehir Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre, motosikletiyle evine gitmek isteyen Doğukan Tepe'nin önünde aniden bir otomobil durdu. Korna çalarak tepki gösteren Tepe'ye otomobildekiler silah gösterdi. Korktuğu için motosikleti durduran Tepe, otomobilden inen 5 kişiden bayılana kadar dayak yedi. Daha sonra ayılıp kaçmaya çalışan Tepe, otomobildeki 2 kişi tarafından yakalanarak tekrar dövüldü. Son olarak çalılıkların arasına kaçarak kurtulmaya çalışan Tepe, yine saldırıya uğradı. Olayın ardından Doğukan Tepe şüphelilerden şikayetçi oldu.  Öte yandan Doğukan Tepe'nin olay sırasında üzerinde bulunan 400 lirası ve altın kolyesi de saldırganlar tarafından gasbedildiği iddia edildi. Polisin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.


Ataşehir'de korna çaldı diye motosikletliyi bayıltana kadar dövdüler

Ataşehir'de korna çaldı diye motosikletliyi bayıltana kadar dövdüler

Ataşehir'de korna çaldı diye motosikletliyi bayıltana kadar dövdüler

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