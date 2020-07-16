Ataşehir'de korkutan yangın
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Ataşehir'de korkutan yangın

ATAŞEHİR'de 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı.

Ataşehir'de korkutan yangın
16.07.2020 17:22 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:21

ATAŞEHİR'de 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti.  

Olay, Ataşehir Mevlana Mahallesi Fatihbey Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın birinci katında çıktı. Mahalle sakinlerinin dumanları fark etmesiyle, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasından binada mahsur kalan yatalak bir kadın itfaiye ekipleri tarafından duman tahliyesi yaptıktan sonra kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadına ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi. Olay ile ilgili polis soruşturma başlattı.  


Kaynak: DHA

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