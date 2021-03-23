Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı

Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi Kadıköy yönünde seyreden 34 CEA 422 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 2 hafif ticari araç ve 1 minibüse çarptı.

Otomobil, daha sonra yolu ayıran beton bariyerlere çıkarak durabildi.

Kazada otomobilin sürücüsü ile diğer araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay nedeniyle tek yönlü olarak trafiğe kapanan Kayışdağı Caddesi, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan