Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı
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Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı

23.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:31

Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi Kadıköy yönünde seyreden 34 CEA 422 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 2 hafif ticari araç ve 1 minibüse çarptı.

Otomobil, daha sonra yolu ayıran beton bariyerlere çıkarak durabildi.

Kazada otomobilin sürücüsü ile diğer araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay nedeniyle tek yönlü olarak trafiğe kapanan Kayışdağı Caddesi, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı
Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı
Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı
Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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